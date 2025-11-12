Malatya'da 116 Sanıklı Çete Davasında 8 Tahliye

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen çete davasının ilk duruşması tamamlandı. 7 gün süren duruşma sonunda 8 tutuklu sanık tahliye edilirken, davanın ikinci celsesi 3 Şubat 2026 tarihine ertelendi.

Duruşma ve salon düzeni

Dava, Yeşilyurt Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Muhammed Ali Clay Spor Salonu'nda görüldü. Spor salonu mahkeme salonuna dönüştürülürken, duruşmalar boyunca Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Savunma, sanık sayısı ve iddialar

Davada toplam 116 sanık yer aldı; bunların 56'sı tutuklu durumdaydı. İddianamede sanıklardan 14'ü müşteki-şüpheli, 5'i mağdur-şüpheli, 87'si şüpheli ve suç tarihinde 18 yaşından küçük olan 10 kişi ise suça sürüklenen çocuk sıfatıyla yer aldı. Sanıkların, kentte korku ve baskı ortamı oluşturarak haksız kazanç elde etmeye çalıştıkları ve örgütsel güç gösterisi yaptıkları iddia ediliyor.

İddianamede, suç örgütü üyelerinin cinayet, yağma, tehdit, silahlı yaralama, uyuşturucu ticareti, darp ve haksız kazanç elde etme gibi çok sayıda eyleme karıştıkları ileri sürülüyor.

Tutuklu nakilleri ve duruşma süreci

Türkiye'nin farklı cezaevlerinde tutuklu bulunan sanıklar, sıkı güvenlik önlemleri altında Malatya'ya getirilerek duruşmalara katıldı. Sanıklar her duruşma günü sabah erken saatlerde cezaevlerinden salona getirildi ve akşam saatlerinde yeniden Elazığ ve Akçadağ Cezaevleri'ne götürüldü.

Mahkeme heyeti, duruşma sonunda sanıklar S.D., A.Ç., E.A., M.M.S., E. P., M.A., N.K. ve Ş.A. hakkında tahliye kararı verdi. Davanın ikinci duruşmasının 3 Şubat 2026 tarihinde yapılmasına hükmedildi.

Mahkeme süreci ve tahliyelerle ilgili gelişmeler, bir sonraki celseyle birlikte takip edilecek.

