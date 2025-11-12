Malatya'da 116 Sanıklı Çete Davasında 8 Tahliye

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 116 sanıklı çete davasının 7 günlük ilk duruşmasında 8 tutuklu tahliye edildi; duruşma 3 Şubat 2026'ya ertelendi.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 18:22
Malatya'da 116 Sanıklı Çete Davasında 8 Tahliye

Malatya'da 116 Sanıklı Çete Davasında 8 Tahliye

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen çete davasının ilk duruşması tamamlandı. 7 gün süren duruşma sonunda 8 tutuklu sanık tahliye edilirken, davanın ikinci celsesi 3 Şubat 2026 tarihine ertelendi.

Duruşma ve salon düzeni

Dava, Yeşilyurt Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Muhammed Ali Clay Spor Salonu'nda görüldü. Spor salonu mahkeme salonuna dönüştürülürken, duruşmalar boyunca Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Savunma, sanık sayısı ve iddialar

Davada toplam 116 sanık yer aldı; bunların 56'sı tutuklu durumdaydı. İddianamede sanıklardan 14'ü müşteki-şüpheli, 5'i mağdur-şüpheli, 87'si şüpheli ve suç tarihinde 18 yaşından küçük olan 10 kişi ise suça sürüklenen çocuk sıfatıyla yer aldı. Sanıkların, kentte korku ve baskı ortamı oluşturarak haksız kazanç elde etmeye çalıştıkları ve örgütsel güç gösterisi yaptıkları iddia ediliyor.

İddianamede, suç örgütü üyelerinin cinayet, yağma, tehdit, silahlı yaralama, uyuşturucu ticareti, darp ve haksız kazanç elde etme gibi çok sayıda eyleme karıştıkları ileri sürülüyor.

Tutuklu nakilleri ve duruşma süreci

Türkiye'nin farklı cezaevlerinde tutuklu bulunan sanıklar, sıkı güvenlik önlemleri altında Malatya'ya getirilerek duruşmalara katıldı. Sanıklar her duruşma günü sabah erken saatlerde cezaevlerinden salona getirildi ve akşam saatlerinde yeniden Elazığ ve Akçadağ Cezaevleri'ne götürüldü.

Mahkeme heyeti, duruşma sonunda sanıklar S.D., A.Ç., E.A., M.M.S., E. P., M.A., N.K. ve Ş.A. hakkında tahliye kararı verdi. Davanın ikinci duruşmasının 3 Şubat 2026 tarihinde yapılmasına hükmedildi.

Mahkeme süreci ve tahliyelerle ilgili gelişmeler, bir sonraki celseyle birlikte takip edilecek.

MALATYA’DA 116 SANIKLI ÇETE DAVASINDA 8 TAHLİYE

MALATYA’DA 116 SANIKLI ÇETE DAVASINDA 8 TAHLİYE

MALATYA’DA 116 SANIKLI ÇETE DAVASINDA 8 TAHLİYE

İLGİLİ HABERLER

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe’de iş yeri kurşunlayıp görüntü çeken 2 çocuk gözaltına alındı
2
Ankara'da Dev Operasyon: 63 bin 795 kilogram kaçak ve bozuk et ele geçirildi
3
Samsun'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 2 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
4
Fransa'da Emeklilik Reformu Askıya Alındı
5
Marmaris'te 70 Yaşındaki Kıbrıs Gazisi Aparta Yerleştirildi
6
Cizre Adliyesi Önünde Silahlı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
7
Keşan'da Evinde Ölü Bulunan İş Adamı Uğur Selvi Toprağa Verildi

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı