Malatya’da 116 Sanıklı Organize Suç Örgütü Davası Başladı

Malatya’da 116 sanıklı organize suç örgütü davası başladı; lider olduğu iddia edilen Serdal A.'nın yurt dışında olduğu ve hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 10:16
Malatya’da liderliğini yurt dışına kaçtığı belirtilen Serdal A. olduğu iddia edilen organize suç örgütüne yönelik 116 sanıklı dava başladı.

Duruşma salonu ve güvenlik önlemleri

Dava, sanık sayısının fazlalığı nedeniyle Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Çavuşoğlu Mahallesinde bulunan Muhammed Ali Clay Spor Salonunda görülüyor. Duruşmalar sabah saatlerinde başladı ve salon çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

İddianame ve suçlamalar

Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda hazırlanan iddianamede, örgüt yapılanmasıyla ilgili olarak 14 isim müşteki şüpheli, 5 isim mağdur şüpheli, 87 isim şüpheli ve 18 yaş altı 10 kişi "SSÇ" sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, örgütün kentte haraca bağlama, tehdit, darp, silahla yaralama, haksız kazanç elde etme ve bir cinayet dahil çok sayıda eylem gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Operasyon ve deliller

Operasyon sürecinde, ortam dinlemelerinde planlı bir silahlı saldırının tespit edildiği ve polisin müdahalesiyle engellendiği belirtildi. Operasyonlarda çok sayıda tabanca, tüfek ve mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.

Tutuklamalar ve dava süreci

Örgüte mensup oldukları değerlendirilen 56 kişinin tutuklu bulunduğu ifade edildi. Örgüt lideri olduğu iddia edilen 38 yaşındaki Serdal A.'nın yurt dışında olduğu, hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı ve ayrıca başka bir cinayet dosyasından da arandığı belirtildi. Davanın yaklaşık 10 gün sürmesi bekleniyor.

DAVA SANIK SAYISININ FAZLA OLMASI NEDENİYLE MUHAMMED ALİ CLAY SPOR SALONU'NDA GÖRÜLÜYOR

