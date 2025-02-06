Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu

Malatya'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda 15 bin 932 sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alındı.

Vali Yavuz'un Açıklamaları

Malatya Valisi Seddar Yavuz, durumu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Uyuşturucuyla mücadelenin devam edeceğini belirten Vali Yavuz, uyuşturucu tacirleriyle mücadelede kararlılıkla hareket edildiğini vurguladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda elde edilen bu sonuç, Malatya'daki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının ne denli etkin olduğunu gösteriyor.

Malatya'da 15 bin 932 sentetik ecza hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.