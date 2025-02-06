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Malatya'da 15 Bin 932 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Malatya'da düzenlenen operasyonda 15 bin 932 sentetik ecza hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 21:00
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 21:08
Malatya'da 15 Bin 932 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu

Malatya'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda 15 bin 932 sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alındı.

Vali Yavuz'un Açıklamaları

Malatya Valisi Seddar Yavuz, durumu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Uyuşturucuyla mücadelenin devam edeceğini belirten Vali Yavuz, uyuşturucu tacirleriyle mücadelede kararlılıkla hareket edildiğini vurguladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda elde edilen bu sonuç, Malatya'daki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının ne denli etkin olduğunu gösteriyor.

Malatya'da 15 bin 932 sentetik ecza hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da 15 bin 932 sentetik ecza hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

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