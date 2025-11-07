Malatya'da 19 yaşındaki kadın intihar girişiminde yaşamını yitirdi

Yeşilyurt'ta evinde iple asılı bulunan genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Olay, 6 Kasım Perşembe günü saat 02.30 sıralarında Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, I.D. (19) yakınları tarafından evinde tavana iple asılı halde bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Genç kadın, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Adli tıptaki işlemlerinin ardından cenazesi ailesine teslim edilerek şehir mezarlığında defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

