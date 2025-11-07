Malatya'da 19 yaşındaki kadın intihar girişiminde yaşamını yitirdi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 6 Kasım'da evinde iple asılı bulunan 19 yaşındaki I.D., kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 22:23
Malatya'da 19 yaşındaki kadın intihar girişiminde yaşamını yitirdi

Malatya'da 19 yaşındaki kadın intihar girişiminde yaşamını yitirdi

Yeşilyurt'ta evinde iple asılı bulunan genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Olay, 6 Kasım Perşembe günü saat 02.30 sıralarında Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, I.D. (19) yakınları tarafından evinde tavana iple asılı halde bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Genç kadın, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Adli tıptaki işlemlerinin ardından cenazesi ailesine teslim edilerek şehir mezarlığında defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MALATYA’DA 19 YAŞINDAKİ KADIN KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

MALATYA’DA 19 YAŞINDAKİ KADIN KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

MALATYA’DA 19 YAŞINDAKİ KADIN KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kilis Cezaevi Yolu'nda Kaza: 4 Kişi Yaralandı
2
Malatya'da 19 yaşındaki kadın intihar girişiminde yaşamını yitirdi
3
Sungurlu'da Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Sungurlu Belediyesi İtfaiyesi Tarafından Kurtarıldı
4
Ağrı Doğubayazıt’ta Otomobil-Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı
5
Diyarbakır Anneleri: 7 Yıldır Süren Evlat Nöbeti
6
Orhangazi'de Freni Boşalan Otomobil Yolcu Otobüsüne Çarptı
7
Samsun'da 200 Bin TL'lik Ziynet Eşyası Çalan Komşu Adli Kontrolle Serbest

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı