Malatya'da 2 Milyon 380 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Malatya'da Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu

Malatya'da, 2 milyon 380 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kentte belirlenen bir adreste yaptıkları aramada, 2 milyon 380 bin gümrük kaçağı makaronun yanı sıra 700 bandrol, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 34 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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