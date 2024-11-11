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Malatya'da 2 Milyon 380 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Malatya'da gerçekleştirilen operasyonda 2 milyon 380 bin makaron ve diğer yasa dışı unsurlar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 16:15
Malatya'da 2 Milyon 380 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Malatya'da Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu

Malatya'da, 2 milyon 380 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kentte belirlenen bir adreste yaptıkları aramada, 2 milyon 380 bin gümrük kaçağı makaronun yanı sıra 700 bandrol, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 34 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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