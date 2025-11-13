Malatya'da 21 Yaşındaki H.T. Sağ Bacağından Vuruldu, Hastaneye Kendi İmkanlarıyla Gitti

Malatya'da 21 yaşındaki H.T. gece yarısı tabancayla sağ bacağından vuruldu; kendi imkanlarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gidip tedavi oldu. Polis soruşturuyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 01:17
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 01:17
Olayın Detayları

Malatya'da gece yarısı meydana gelen olayda, iddiaya göre henüz belirlenemeyen bir noktada 21 yaşındaki H.T. tabanca ile sağ bacağından vuruldu.

Yaralı şahıs, kendi imkanlarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre H.T., polis ekiplerine olayın nerede ve kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiğini hatırlamadığını belirtti. Bu ifade üzerine ekipler, olayın yaşandığı yeri ve olaya karışan kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

