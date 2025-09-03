DOLAR
Malatya'da 300 Bin Konut Tamamlandı: Bakan Kurum'dan Açıklama

Bakan Kurum, Malatya'da tamamlanan 300 bin konutun 6 Eylül'de törenle teslim edileceğini, 212 derslikli 12 okulun da açılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 10:41
Malatya'da 300 Bin Konut Tamamlandı: Bakan Kurum'dan Açıklama

Malatya'da 300 Bin Konut Tamamlandı: Bakan Kurum'dan Açıklama

Tören 6 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da yapımı tamamlanan 300 bin konut projesine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum, çalışmanın bölge için önemli bir eşik olduğunu vurguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki inşa çalışmaları hızla tamamlandı. Konutlar, "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" sloganıyla 6 Eylül Cumartesi günü Malatya'da düzenlenecek törenle hak sahiplerine teslim edilecek.

Program kapsamında ayrıca 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete açılacak.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "300 bininci yuvamız tamam. Bir kez daha sevince, heyecana, umuda ortak oluyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 300 bininci konutumuzun anahtarını Malatyalı kardeşlerimizle teslim ediyoruz."

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen bölgelerdeki inşa çalışmaları hızla...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen bölgelerdeki inşa çalışmaları hızla tamamlandı. Konutlar, "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" sloganıyla 6 Eylül Cumartesi günü Malatya'da düzenlenecek törenle hak sahiplerine teslim edilecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen bölgelerdeki inşa çalışmaları hızla...

