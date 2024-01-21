Malatya'da 4.0 şiddetinde korkutan deprem!

AFAD ve Kandilli Rasathaseni verilerine göre, saat 15.41 sularında merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Malatya'da 4.0 şiddetinde korkutan deprem!
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AFAD verilerine göre, saat 15.41'de merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.9 olarak ölçerken, yaşanan depremin derinliğinin 6.1 kilometre olduğunu belirtti.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre, Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan depremin konumu olarak Yenidamlar-Kale bölgesi işaret edildi.

Bugün yerel saatle 15.41'de meydana gelen depremin, 6.1 kilometre derinlikte olduğu ölçüldü. 

deprem

MALATYA VALİSİ YAZICI'DAN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kendilerine şu an için ulaşan bir olumsuzluğun olmadığını aktaran Yazıcı, "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'mize ulaşan olumsuz bir ihbar yok. Ekiplerimiz saha taramasını gerçekleştiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4 OLARAK ÖLÇTÜ

AFAD'dan yapılan açıklamada, Malatya'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem olduğu duyuruldu. Depremin 9.97 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi.

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