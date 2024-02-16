Malatya'da 4.1 şiddetinde deprem

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD'ın verdiği bilgiye göre, deprem saat 06.54'te meydana geldi ve 8.09 kilometre derinlikte oldu. Deprem, Akçadağ'ın yanında komşu ilçelerde de hissedildi. Depremle ilgili ilk incelemelerde, can ve mal kaybına dair bilgiye ulaşılmadığı belirtildi.