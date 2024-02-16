Malatya'da 4.1 şiddetinde deprem

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD'ın verdiği bilgiye göre, deprem saat 06.54'te meydana geldi ve 8.09 kilometre derinlikte oldu. Deprem, Akçadağ'ın yanında komşu ilçelerde de hissedildi. Depremle ilgili ilk incelemelerde, can ve mal kaybına dair bilgiye ulaşılmadığı belirtildi.
ÇOK OKUNAN HABERLER
Dondurulmuş hazır ürünlerde indirim bekleyenler başka yere bakmasın! Seç 14 20 Şubat aktüel kataloğu
A101'de tabaktan çanağa büyük indirim kampanyası! Tanesi 15 TL'den kapış kapış satılacak
İkili alımlarda tanesi 20 TL’ye düşüyor! Her eve lazım o ürün satışta
Venüs Kova burcunda, 12 Mart'a kadar kalacak! Aşkta ve parada şansınızı arttırın
Evinde ayçiçek yağı biten koşsun! O tarihten sonra okkalı zam geliyor: Stok yapmayan pişman olacak
Tek tıkla e-Devlet'ten bakın! Büyük sorun çözüldü, saatlerce sıra beklemeye son!
Çalışana bayram geldi! Maaş zammına ek 1300 TL yakacak desteği+yüzde 160 sosyal destek artışı
Dar gelirliye 3500 TL para yardımı duyuruldu! Başvurmayan son şansını kaybedecek
Bu detayı bilenler yıl sonuna kadar ev sahibi oluyor! Ünlü ekonomist şifreyi verdi
Emekli olmak isteyenlere Temmuz ayı detayı! Bekleyen bu fırsatı yakalayacak
O marketten çekirdek aldı, gördüklerine inanamadı! Bu kadar da olmaz dedirten olay
Dolar borçlanan döviz bürosuna koşacak! O gün dolar 10 TL birden uçuşa geçecek