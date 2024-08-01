Malatya'da 4.4 Büyüklüğünde Deprem!

Malatya'da Deprem Sarsıntısı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Türkiye'nin önemli afet yönetim kuruluşlarından biri olan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin detaylarını internet sitesi üzerinden paylaştı.

Depremin Ayrıntıları

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, deprem saat 05.52'de merkez üssü Yeşilyurt olan sarsıntı olarak kaydedildi. Yapılan incelemelerde, depremin 10,83 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Yerel halkın ivedilikle uyarılara dikkat etmesi ve güvenli alanlarda toplanması önem arz ediyor.