Malatya'da 4,4 Büyüklüğünde Deprem: İçişleri Bakanı Açıklama Yaptı

Malatya'da Deprem Gelişmeleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların derhal saha taramalarına başladığını belirtti.

Olumsuz Durum Yok

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Malatya Yeşilyurt'ta 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumlarımız saha taramalarına başladılar. An itibarıyla herhangi bir olumsuz durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.