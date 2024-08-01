Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Malatya'da 4,4 Büyüklüğünde Deprem: İçişleri Bakanı Açıklama Yaptı

Ali Yerlikaya, Malatya Yeşilyurt'taki 4,4 büyüklüğündeki depreme dair AFAD'ın çalışmalara başladığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 06:29
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 06:29
Malatya'da 4,4 Büyüklüğünde Deprem: İçişleri Bakanı Açıklama Yaptı

Malatya'da Deprem Gelişmeleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların derhal saha taramalarına başladığını belirtti.

Olumsuz Durum Yok

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Malatya Yeşilyurt'ta 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumlarımız saha taramalarına başladılar. An itibarıyla herhangi bir olumsuz durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Onlarca ürün indirime girdi! Deterjandan bakliyata süper fiyatlar: ŞOK 31 Temmuz aktüel ürünler

Telefonda oyun oynayanlar eyvah! Yüz binlerce lira ceza ödeyebilirsiniz

Meclis yeşil ışık yaktı! Borçlular derin bir oh çekecek: 170 bin TL'ye kadar borçlar siliniyor

Emeklilere oh çektiren yeni ödeme! Meclis onay mührünü bastı: Ödemeler 5.000 TL oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Meclis yeşil ışık yaktı! Borçlular derin bir oh çekecek: 170 bin TL'ye kadar borçlar siliniyor

Çalışanlara 450 bin TL tazminat yolu göründü! Patronu böyle yapanlar hemen başvuruyor

Sigara tiryakileri kahrolacak! Sigaraya 5 TL'lik büyük zam geliyor: Ağustos'ta cepler yanacak

Emeklilere Ziraat Bankası kıyağı! Sabah 07.00'da herkese duyuruldu: 100.000 TL ödeme yapılacak

Arabası olanın kapısına icra memuru dayanacak! 24 saat süreniz kaldı: Yapmayanlara dev ceza var

Bulaşık makinesini yeni alınmış gibi yapıyor! Bardaklar bir daha asla matlaşmayacak!

Emeklilere oh çektiren yeni ödeme! Meclis onay mührünü bastı: Ödemeler 5.000 TL oldu

Tüm Türkiye'deki emeklilere ödenecek! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı farkı yok: Müjdeli haber geldi

Telefonda oyun oynayanlar eyvah! Yüz binlerce lira ceza ödeyebilirsiniz

Onlarca ürün indirime girdi! Deterjandan bakliyata süper fiyatlar: ŞOK 31 Temmuz aktüel ürünler

Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Maden suyuyla tüketilirse kabızlığı tarihe gömüyor

Toplu ulaşıma yüzde 50 zam geldi! O ildeki vatandaşlar tabana kuvvet diyecek: 1 Ağustos'ta başlıyor