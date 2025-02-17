Malatya'da 4,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Malatya'da Deprem! 4,4 Büyüklüğünde Sarsıntı

Bugün saat 18.41'de, Malatya'nın Kale ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, depremin derinliği 7,24 kilometre olarak kaydedildi.

Valilikten ve Belediye Başkanından Açıklamalar

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, "Kale ilçemizde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir bildirim alınmamıştır." dedi.

Bunun yanı sıra, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 112 komuta merkezine intikal eden herhangi bir olumsuz durumun olmadığını belirterek, herkese "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Elazığ Valiliğinden Durum Değerlendirmesi

Elazığ Valiliği de deprem sonrası yaptığı açıklamada, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını bildirdi. Ayrıca, "Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." ifadesine yer verildi.