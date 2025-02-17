Malatya'da 4,4 Büyüklüğünde Deprem: Olumsuz Durum Yok

Malatya'da 4,4 Büyüklüğünde Deprem!

Malatya'da, bugün saat 18.41'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, depremin merkez üssü Kale ilçesi olarak belirlenirken, sarsıntının 7,24 kilometre derinlikte gerçekleştiği ifade edildi.

Yetkililerden Açıklama

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kale ilçemizde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir bildirim alınmamıştır." dedi. Bu açıklama, halk arasında rahatlamaya neden oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de depremin ardından 112 komuta merkezine intikal eden herhangi bir olumsuz durum olmadığını belirtti. Başkan Er, tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Malatya'da yaşanan bu doğal olay, halkı bir kez daha deprem hazırlıkları konusunda düşünmeye sevk etti.