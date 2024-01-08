Malatya'da 4.4 şiddetinde deprem

Malatya'da deprem oldu. Depremin merkez üssü Pütürge ilçesi olurken depremin şiddeti ise 4,4 olarak ölçüldü. AFAD'ın internet sitesinde paylaştığı bilgiye göre, deprem saat 10.36'da meydana geldi. Deprem, Malatya ve çevre illerde de hissedildiği de belirtildi.

AFAD'tan alınan son bilgilere göre deprem yerin 9,6 km altında gerçekleşti.



