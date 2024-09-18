Malatya'da 4.4 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

Malatya'da Deprem Alarmı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin Ayrıntıları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, sarsıntı 01:38 saatinde kaydedildi. Merkez üssü Pütürge olarak belirlenen bu depremin derinliğinin ise 9.58 kilometre olduğu bildirildi.

Bu tür sarsıntılar, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında endişelere yol açtı. Herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.