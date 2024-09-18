DOLAR
34,06 0,01%
EURO
37,88 -0,07%
ALTIN
2.816,26 -0,06%
BITCOIN
2.047.606,06 -0,04%

Malatya'da 4.4 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem kayıt edildi. Ayrıntılar haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 01:47
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 01:47
Malatya'da 4.4 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

Malatya'da Deprem Alarmı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin Ayrıntıları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, sarsıntı 01:38 saatinde kaydedildi. Merkez üssü Pütürge olarak belirlenen bu depremin derinliğinin ise 9.58 kilometre olduğu bildirildi.

Bu tür sarsıntılar, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında endişelere yol açtı. Herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İLGİLİ HABERLER

O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?

SGK'dan Erken Emeklilik Fırsatı! 2008 Sonrası Girişliler İçin Az Primle Emeklilik Şansı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hizbullah 10 Üyesinin Daha Hayatını Kaybettiğini Açıkladı
2
Mısır, Irak, Ürdün ve Filistin'den Lübnan'a Destek Mesajı
3
Meksika'dan Uluslararası Barış Vurgusu: Filistin Halkının Kendi Kaderini Tayini
4
Brezilya BM'de Filistin'in Haklarını Savundu
5
Malatya'da 4.4 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi
6
Lübnan'dan İsrail'in Saldırılarına Sert Tepki
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda

SGK'dan Erken Emeklilik Fırsatı! 2008 Sonrası Girişliler İçin Az Primle Emeklilik Şansı

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

KPSS 50 Puan Olan Yaşadı! KMÜ'da Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?