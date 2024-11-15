Malatya'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, saat 10:46'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, sarsıntının merkez üssü Doğanşehir olarak kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi. Bu tür doğal afetler, bölge halkını her zaman endişeye sevk etmektedir.

Malatya'ya bağlı diğer ilçelerde de hissedilen bu sarsıntının ardından, yetkililerden detaylı incelemelerin yapılacağı bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, saat 10.46'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, saat 10.46'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.