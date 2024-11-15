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Malatya'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem: Olumsuz Bir Durum Yok

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililerden olumsuz bir durum bildirilmedi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 13:47
Malatya'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem: Olumsuz Bir Durum Yok

Malatya'nın Doğanşehir İlçesinde Deprem Yıkıldı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, 27 Ekim 2023 tarihinde saat 10.46'da, 4,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, depremin merkez üssü Doğanşehir iken, derinliğinin 7 kilometre olduğu belirlendi.

Deprem Diğer Şehirlerde de Hissedildi

Bu sarsıntı, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi çevre şehirlerde de hissedildi.

Yetkililerden Geçmiş Olsun Mesajı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuzluk bulunmuyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, ekiplerin sahada taramalara devam ettiğini belirtti ve kendilerine herhangi bir olumsuz durum bildirilmediğini belirtti.

Adıyaman Vali'sinden Açıklama

Adıyaman Valisi Osman Varol, yaptığı yazılı açıklamada depremin kentlerinde de hissedildiğini ve şu ana kadar olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını ifade etti.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Deprem anı, Doğanşehir ilçesindeki bir marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sarsıntının ardından marketteki insanların dışarı çıkma anları yer alıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, saat 10.46'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adıyaman'da...

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, saat 10.46'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adıyaman'da da hissedilen deprem sonrasında vatandaşlar dışarı çıktı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, saat 10.46'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adıyaman'da...

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, saat 10.46'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adıyaman'da da hissedilen deprem sonrasında vatandaşlar dışarı çıktı.

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