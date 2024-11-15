DOLAR
34,42 -0,22%
EURO
36,44 -0,53%
ALTIN
2.840,41 -0,19%
BITCOIN
3.056.683,91 -1,17%

Malatya'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem: Vali Yavuz Olumsuzluk Yok Dedi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vali Yavuz, şu ana kadar olumsuz bir durumun olmadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 11:19
Malatya'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem: Vali Yavuz Olumsuzluk Yok Dedi

Malatya'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, saat 10.46'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesi üzerinden elde edilen verilere göre, depremin merkez üssü Doğanşehir olarak belirlendi ve 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Vali Yavuz'dan Açıklama

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuzluk bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Irak’ın Kuzeyinde PKK'ya Ağır Darbe: 9 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
2
Adana'da Anne ve Eşini Öldüren Sanığa 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis
3
Samsun'da Gazze'ye Yardım İçin 'Hayır Çarşısı' Açıldı
4
Diyarbakır'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 13 Yaralı
5
Emine Erdoğan'dan Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi'ne Anlamlı Destek
6
Rize'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem Oldu
7
İzmir'de Haşere İlaçlaması Sonrası Bebek Hayatını Kaybetti

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı