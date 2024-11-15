Malatya'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem: Vali Yavuz Olumsuzluk Yok Dedi

Malatya'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, saat 10.46'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesi üzerinden elde edilen verilere göre, depremin merkez üssü Doğanşehir olarak belirlendi ve 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Vali Yavuz'dan Açıklama

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuzluk bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.