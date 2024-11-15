Malatya'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem: Yetkililerden Açıklamalar Geldi

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'nde Deprem

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, saat 10.46'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıkladığı verilere göre, deprem 7 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin Etkilediği Bölgeler

Bu sarsıntı, Malatya'nın yanı sıra Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi çevre illerde de hissedildi.

Yetkililerin Açıklamaları

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuzluk bulunmuyor." dedi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram ise, deprem sonrası ekiplerin sahada taramalara devam ettiğini belirterek, "Olumsuz bir durumun bize intikal etmediğini" vurguladı.

Adıyaman Valisi Osman Varol ise yazılı bir açıklamada bulunarak, depremi kentlerinde de hissettiklerini ancak şu ana kadar olumsuz bir ihbar almadıklarını kaydetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, saat 10.46'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adıyaman'da da hissedilen deprem sonrasında vatandaşlar dışarı çıktı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, saat 10.46'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adıyaman'da da hissedilen deprem sonrasında vatandaşlar dışarı çıktı.