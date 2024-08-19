Malatya'da 4 Büyüklüğünde Deprem

Malatya'da Deprem Anı

Malatya, 12.02'de merkez üssü Akçadağ olan 4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Depremin derinliği ise 10,31 kilometre olarak kaydedildi.

Vali'den Açıklama

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, deprem sonrası herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığını bildirdi. Yavuz, "Akçadağ merkezli meydana gelen depremde olumsuzluk tespit edilmemiştir," ifadelerini kullandı.

Depremin ardından herkesin geçmiş olsun dileklerini ilettiği bu olayda, yetkililerin durumu yakından takip ettiği öğrenildi.