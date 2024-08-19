Malatya'da 4 Büyüklüğünde Deprem: Akçadağ Merkez Üssü

Malatya'da Deprem Oluştu

Bugün Malatya'da saat 12.02'de 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Akçadağ olduğu belirtildi.

Deprem Detayları

AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, depremin 10,31 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi. Bölge halkı, sarsıntının hemen ardından panik içinde kendilerini dışarı atarken, depremin etkileri hakkında detaylı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.