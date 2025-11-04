Malatya'da 430 Bin TL'lik Dolandırıcılık: 'Polis-Savcı' Kılığıyla Yakalandı

Malatya'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak bir kişiyi 430 bin TL dolandıran şüpheli, yeni bir girişim sırasında polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olayın Detayları

Kent merkezinde mağdur olduğunu belirten M.G., kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından kullanıldığı iddiasıyla arandığını ve bu nedenle toplam 430 bin TL dolandırıldığını polise bildirdi.

Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirlemek için 82 saatlik kamera kaydı inceledi ve zanlının A.H.M. olduğunu tespit etti.

Yakalama ve Hukuki Süreç

Teknik takip sonrası şüpheli, yeni bir dolandırıcılık girişimi sırasında MAŞTİ otogarında suçüstü yakalandı. Soruşturma sırasında zanlının İzmir'de de başka bir dolandırıcılık olayına karıştığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.H.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

