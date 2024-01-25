Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem oldu: Çevre illerden de hissedildi

Malatya Battalgazi'de deprem meydana geldi. AFAD kaynaklarından alınan bilgiye göre depremin şiddetinin 5.2 olduğu öğrenildi. Depremin çevre illerde de hissedildiği bilgisi aktarıldı.

Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem oldu: Çevre illerden de hissedildi
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Saat 16.04 sularında merkez üssü Malatya Battalgazi olan deprem meydana geldi. Depremin şiddetinin 5.2 olduğu belirtilirken yakın konumda bulunan diğer iller de depremi hissetti.

AFAD tarafından yapılan paylaşımda depremin derinliği 13.93 kilometre olduğu belirtildi. 

deprem

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