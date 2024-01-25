Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem oldu: Çevre illerden de hissedildi

Saat 16.04 sularında merkez üssü Malatya Battalgazi olan deprem meydana geldi. Depremin şiddetinin 5.2 olduğu belirtilirken yakın konumda bulunan diğer iller de depremi hissetti.

AFAD tarafından yapılan paylaşımda depremin derinliği 13.93 kilometre olduğu belirtildi.



