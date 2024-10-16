Malatya'da 5,9 Büyüklüğündeki Deprem: Vali Yavuz'dan Açıklamalar

Malatya'da Korkutan Deprem

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki incelemelerini sürdürdü. Vali Yavuz, saat 10.46'da gerçekleşen deprem sırasında yüksekten düşme sonucu 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralılar Hakkında Bilgi Verdi

Kale ilçesine giderek saha çalışmalarını yerinde değerlendiren Vali Yavuz, “Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu kapsamda panik nedeniyle etkilenen vatandaşlarımız olmuştur.” dedi. Ayrıca, “2. kattan, balkondan atlayan bir arkadaşımız hastanede, durumu iyi. Merdivenden yuvarlanan arkadaşımız var. Toplamda 4 kardeşimiz bulunuyor. Bu kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum.” şeklinde konuştu.

Sağlık Durumu ve Geleceğe Yönelik Temenniler

Can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirten Vali Yavuz, bu tür afetlerin bir daha yaşanmamasını dileyerek, “Kale ilçesinin merkez üssü olması sebebiyle buraya geldik. Saha ekiplerimizin çalışmalarını koordine edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Sahada yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali, herkese geçmiş olsun dileklerini yineledi.