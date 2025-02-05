Malatya'da 6 Şubat Depremleri İçin Anma Töreni Düzenlendi

6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılında Anma Töreni

Malatya'nın Samanköy Konteyner Kent'inde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ikinci yılı için anlamlı bir anma etkinliği düzenlendi. Tören, Hayat Holding ve Hacettepe Üniversitesi işbirliğiyle oluşturulan Hayat İyi Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte İlk Sözler

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023 tarihinin Türkiye için büyük acıların sembolü olduğunu vurguladı.

Güran, Hayat İyi Yaşam Merkezi’nin depremzedelerin rehabilitasyon süreçlerine olan katkısına dikkat çekerek, bu projenin eğitim ve araştırma ile topluma hizmet misyonunu bir arada yürüttüğünü ifade etti. Proje kapsamında yaklaşık 278 Hacettepe Üniversitesi mensubunun bölgeye gönderildiğini belirten Güran, gönüllü akademisyenlerin bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Dayanışma ve Destek Vurgusu

Hayat Global İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Çağlayan Kent, 6 Şubat depremlerinin anılması gereken bir dönem olduğunu vurgulayarak, etkinliğin en büyük kazancının dayanışma duygusu olduğunu söyledi. Kent, yaşam merkezini toplamda 60 bin kişinin ziyaret ettiğini, kütüphaneyi 1,643, bilgisayar odasını ise 2,994 kişinin kullandığını aktardı.

Merkezden yararlanan 65 yaş üstü 699 vatandaşın bulunduğunu ve bu bireylerden 62 kişinin okuma yazma öğrendiğini ekledi. Kent ayrıca, burada 60 gencimizin kodlama öğrendiğini ve 39 kişinin İngilizce dil eğitimi aldığını duyurdu.

Yararlanan Çocukların Performansı

Etkinlik sonrası, merkezin bir yıllık çalışmalarını anlatan sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi. Ardından, merkezden yararlanan çocuklar bağlama çalarak, seslendirdikleri şarkılarla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'daki Samanköy Konteyner Kent'te anma etkinliği düzenlendi. Hayat Holding'in Hacettepe Üniversitesi işbirliği, AFAD koordinasyonu ve Malatya Valiliği desteğiyle konteyner kentte geçen yıl kurduğu Hayat İyi Yaşam Merkezi'nde düzenlenen törene merkezden yararlanan çocuklar katıldı. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'daki Samanköy Konteyner Kent'te anma etkinliği düzenlendi. Hayat Holding'in Hacettepe Üniversitesi işbirliği, AFAD koordinasyonu ve Malatya Valiliği desteğiyle konteyner kentte geçen yıl kurduğu Hayat İyi Yaşam Merkezi'nde düzenlenen törene merkezden yararlanan çocuklar katıldı. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.