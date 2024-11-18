Malatya'da 7 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi: Sürücü Tutuklandı

Malatya'nın Hekimhan İlçesinde Büyük Operasyon

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda 7 ton kaçak tütün ele geçirildi. Olay, Malatya-Sivas kara yolunda meydana geldi.

Tutuklanan Sürücü ve Ele Geçirilen Kaçak Tütün

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kumluk mevkisinde durdurdukları S.U. adlı sürücünün kullandığı 34 KED 153 plakalı tırda arama yaptı. Yapılan aramalar sonucunda 200 koli ve 150 çuval içerisinde toplamda 7 ton kaçak tütün bulundu.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe tutuklanan S.U., yargı sürecinin nasıl ilerleyeceği merak ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 7 ton kaçak tütün ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 7 ton kaçak tütün ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.