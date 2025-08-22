Malatya'da 79 Köy Konutu Teslim Edilmeye Başlandı
Doğanşehir Yolkoru Mahallesi'nde teslimat süreci başladı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin etkilediği Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Yolkoru Mahallesi'nde yapımı tamamlanan köy konutlarının teslimine başlandı.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Doğanşehir ilçesine bağlı Yolkoru Mahallesi'nde inşa edilen 79 kırsal köy konutunun hak sahiplerine teslimine başladıklarını bildirdi.
Vali Yavuz, vatandaşlara 'Hayırlı olsun.' temennisinde bulundu.