Malatya'da 79 Köy Konutu Teslim Edilmeye Başlandı

Doğanşehir Yolkoru Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 79 kırsal köy konutu hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 14:03
Doğanşehir Yolkoru Mahallesi'nde teslimat süreci başladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin etkilediği Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Yolkoru Mahallesi'nde yapımı tamamlanan köy konutlarının teslimine başlandı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Doğanşehir ilçesine bağlı Yolkoru Mahallesi'nde inşa edilen 79 kırsal köy konutunun hak sahiplerine teslimine başladıklarını bildirdi.

Vali Yavuz, vatandaşlara 'Hayırlı olsun.' temennisinde bulundu.

