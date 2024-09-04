Malatya'da 8 Bin Deprem Konutu Ekim Ayında Sahiplerine Teslim Edilecek

Malatya'da Deprem Konutları İçin İyi Haber

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, önümüzdeki ekim ayında toplam 8 bin deprem konutunun hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu. Başkan Er, bu konunun büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Malatya'nın Yeniden İnşası İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Yapılan basın toplantısında, Başkan Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ve Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ile birlikte Malatya'nın toparlanması için özverili çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. "Siyasi tartışmalardan uzak durarak, Malatya'nın menfaatleri için ortak çalışmalar yapıyoruz" diyen Er, süreçlerini hızlandırmak için kamuoyunun desteğine de vurgu yaptı.

Finansal Destek ve Altyapı Gelişmeleri

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te düzenlenen deprem il belediye başkanları toplantısında Dünya Bankası'ndan edinilen kredinin büyükşehir belediyelere, su ve kanalizasyon idareleri üzerinden verileceğini belirten Sami Er, Malatya'nın bu bütçeden 155 milyon avro alacağını duyurdu. Bu sayede kentin altyapı sorunlarının çözüleceğini kaydetti.

İleriki Projeler ve İnşaat Faaliyetleri

Başkan Er, "Malatya'yı iki yılda ayağa kaldırmak için harekete geçtim. Şu anda 3 bin konut tamamlandı ve toplamda 8 bin konut ekim ayında teslim edilecek. Rezerv alanlarındaki çalışmalar sürüyor; 9 bin 800 konut ve 6 bin 400 iş yeri inşaatı devam ediyor. Ayrıca, 23 bin 163 konut ihale edildi ve bunlardan bir kısmı yapım aşamasında" dedi.

Gelecek Planları

Malatya'nın kuzey çevre yolunun 2025 yılında tamamlanacağını ve yeni bir otogar binası yapılacağını belirten Er, aynı zamanda İkizce bölgesindeki konutların 100 bin nüfuslu bir ilçeye dönüşeceğini açıkladı. Bu kapsamda altyapı çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.