Malatya'da Adnan Başdemir'den Yeni Okul: 16 Derslikli Ortaokul Açıldı

Malatya'da Hayırsever İş Insanı Yeni Bir Okul Açtı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Malatya'da, hayırsever iş insanı Adnan Başdemir tarafından yaptırılan 16 derslikli ortaokul resmi bir törenle hizmete açıldı.

Açılış Töreninde Vali Yavuz'dan Teşekkür

İnönü Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Adnan Başdemir Ortaokulunun açılış töreninde Vali Seddar Yavuz, iş insanı Başdemir’e ve ailesine örnek bir davranış sergiledikleri için teşekkür etti. Yavuz, Malatya'nın deprem sonrası toparlanması için tüm paydaşların birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Adnan Başdemir: “Eğitim Gelecektir”

Malatya Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir, açılışta bir konuşma yaparak, ailesinin eğitim konusundaki hayallerine değindi. Başdemir, "Ailemin iyi bir eğitim almasını istediği için yıllar sonra babasının adına doğduğu Kıyıcak Mahallesi'nde, annesinin adına ise üniversite içerisinde okul yaptırdım. Memleketin geleceği, bu tür okullar ve eğitim yuvalarıyla gerçekleşecektir," dedi.

Protokol Üyeleri Açılışta Bir Araya Geldi

Grandşehir Belediye Başkanı Sami Er ile AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan da selamlama konuşmalarıyla katılım gösterdi. Törenin ardından protokol üyeleri, okulun açılış kurdelesini keserek, derslikleri gezdi.

Açılış törenine İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da, hayırsever iş insanı Adnan Başdemir tarafından yaptırılan 16 derslikli ortaokul törenle açıldı. Vali Seddar Yavuz, törende konuşma yaptı.

Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da, hayırsever iş insanı Adnan Başdemir tarafından yaptırılan 16 derslikli ortaokul törenle açıldı. Vali Seddar Yavuz, törende konuşma yaptı.