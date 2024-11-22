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Malatya'da Alkollü Sürücünün Pat Pat Aracı Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Malatya'nın Arguvan ilçesinde alkollü bir sürücünün kullandığı tarım aracı devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 19:01
Malatya'da Alkollü Sürücünün Pat Pat Aracı Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Malatya'da Alkollü Araç Devrilmesi Sonucu Kaza: 1 Ölü

Malatya'nın Arguvan ilçesinde, alkollü bir sürücünün kullandığı "pat pat" olarak bilinen tarım aracı devrildi. Kaza sonucu bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Ö.K.'nin kullandığı tarım aracı, Arapgir-Malatya kara yolu Narmikan Mahallesi mevkisinde devrilerek kaza yaptı. Olayda sürücü ile birlikte araçta bulunan Mehmet Çakmak ve İ.Ö. yaralandı.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Ancak, yaralılardan Mehmet Çakmak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alkol ve Önceki Cezalar

Olayla ilgili yapılan incelemede, sürücünün kazadan önce alkollü olduğu belirlendi. Ayrıca, daha önce de alkollü araç kullanmasından dolayı hakkında cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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