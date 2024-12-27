Malatya'da Ambulans ve Kamyonet Çarpıştı: 7 Yaralı

Malatya'da hasta taşıyan bir ambulans ile kamyonet çarpıştı ve sonucunda 7 kişi yaralandı. Olay, Pütürge ilçesinden kent merkezine hasta götüren M.K. yönetimindeki 44 AAD 347 plakalı ambulans ile Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 44 AGP 092 plakalı kamyonetin Tokluca mevkisinde çarpışması ile meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da devrildi. Olayın ardından sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Kazada, ambulans şoförü M.K., hasta E.D., kamyonette bulunan R.B. ve henüz tespit edilemeyen 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Yaralılardan R.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrasında ulaşıma kapanan yol, araçların vinçle kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Malatya'da hasta taşıyan ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. İki araç da çarpışmanın etkisiyle devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Malatya'da hasta taşıyan ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. İki araç da çarpışmanın etkisiyle devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.