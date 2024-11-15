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Malatya'da Baba, Oğlunu Tüfekle Yaraladı: Olayın Detayları

Battalgazi'de tartışan baba, oğlunu tüfekle yaraladı. Olayla ilgili baba gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 22:31
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 22:36
Malatya'da Baba, Oğlunu Tüfekle Yaraladı: Olayın Detayları

Malatya'da Baba Oğlunu Tüfekle Yaraladı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşanan bir olayda, tartışma sonucunda babası C.G. tarafından tüfekle yaralanan oğlu Ö.G., hastaneye kaldırıldı.

Bulgurlu Mahallesi'ndeki konteyner kentte meydana gelen olay, baba ve oğul arasında çıkan bir tartışma ile başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte, silahlı bir kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek, yardım talep etti.

Olay yerine kısa sürede sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralı oğul Ö.G.'yi ambulansa alarak Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırdı. Ö.G. burada tedavi altına alındı.

Baba C.G. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tartıştığı oğlunu tüfekle yaralayan baba gözaltına alındı. Polis...

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tartıştığı oğlunu tüfekle yaralayan baba gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tartıştığı oğlunu tüfekle yaralayan baba gözaltına alındı. Polis...

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tartıştığı oğlunu tüfekle yaralayan baba gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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