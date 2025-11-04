Malatya'da bahçede silahla oynayan şahıs kazara yaralandı

Yeşilyurt Kiltepe Mahallesi'nde gece yarısı kaza

Malatya'da bahçede silahla oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu bir kişi kazara yaralandı.

Olay, saat 22.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.K. bahçelik alanda silahla oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu kendini yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

