DOLAR
34,09 -0,34%
EURO
37,94 -0,12%
ALTIN
2.810,41 0,4%
BITCOIN
2.083.383,93 -5,89%

Malatya'da Belediye Çalışanına Bıçaklı Saldırı: 2 Şüpheli Yakalandı

Malatya'da bir belediye çalışanının bıçakla yaralanması sonucu 2 şüpheli gözaltına alındı. Olay detayları ve sağlık durumu haberimizde.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 19:09
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 19:09
Malatya'da Belediye Çalışanına Bıçaklı Saldırı: 2 Şüpheli Yakalandı

Olayın Detayları

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) binasında meydana gelen bıçaklı kavga büyük bir endişeye yol açtı.

Tartışma ve Yaralanma Olayı

Olay, müteahhit A.Ç. ve oğlu M.Ç. ile MASKİ çalışanı Ö.Y. arasında belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrası gelişti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda M.Ç., Ö.Y.'yi yanında taşıdığı bıçakla sol bacağından yaraladı.

Yaralı ve Gözaltılar

Yaralı MASKİ çalışanı, olay sonrası ambulans ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmezken, olayla ilgili şüpheli olan A.Ç. ve M.Ç. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bu gelişmeler, Malatya'daki kamu güvenliği ve belediye çalışanlarının güvenliğini yeniden gündeme getirdi.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

23 Eylül’e kadar koştur koştur gidene 2.000 TL – 2.200 TL destek müjdesi! Kasım’dan Temmuz’a ödenecek

KPSS 50 Puan Olan Yaşadı! KMÜ'da Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Okula dönüş desteği Ziraat Bankası'ndan! Banka kartı olan hemen bunu yapsın

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beyoğlu'nda Annesini Öldüren Zanlı İfadesini Verdi
2
Narin Güran Cinayetinde Anne ve Ağabeyi Dahil 8 Kişi Tutuklandı: Soruşturma Derinleşiyor
3
Narin Güran'ın Kaybolduğu Günde Amcasının Kuzenini 5 Kez Aradığı Ortaya Çıktı: Kuzen İddiaları Yanıtladı
4
ABD Savunma Bakanı Austin, Hizbullah Gerilimi İçin İsrail'e Gidiyor
5
Artvin'deki Heyelan Sonrası 32 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı
6
DMM, Duhok'taki Saldırı İddiasını Yalanladı
7
Lübnan'da Çağrı Cihazı Patlaması: 8 Ölü, 2800 Yaralı

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

KPSS 50 Puan Olan Yaşadı! KMÜ'da Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?

Okula dönüş desteği Ziraat Bankası'ndan! Banka kartı olan hemen bunu yapsın

23 milyon işsize İŞKUR müjdesi! 15.672 TL maaşa bağlanacaksınız

23 Eylül’e kadar koştur koştur gidene 2.000 TL – 2.200 TL destek müjdesi! Kasım’dan Temmuz’a ödenecek