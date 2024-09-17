Malatya'da Belediye Çalışanına Bıçaklı Saldırı: 2 Şüpheli Yakalandı

Olayın Detayları

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) binasında meydana gelen bıçaklı kavga büyük bir endişeye yol açtı.

Tartışma ve Yaralanma Olayı

Olay, müteahhit A.Ç. ve oğlu M.Ç. ile MASKİ çalışanı Ö.Y. arasında belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrası gelişti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda M.Ç., Ö.Y.'yi yanında taşıdığı bıçakla sol bacağından yaraladı.

Yaralı ve Gözaltılar

Yaralı MASKİ çalışanı, olay sonrası ambulans ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmezken, olayla ilgili şüpheli olan A.Ç. ve M.Ç. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.