Malatya'da Bıçaklı Kavga: 7 Yaralı

Malatya'da Bıçaklı Kavga

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavga, büyük bir paniğe yol açtı. Olay, Tevfik Temelli Caddesi'nde bulunan bir lokantada gerçekleşti. Hesap tartışması nedeniyle iş yeri sahibi, çalışanları ve bazı müşteriler arasında başlayan gerginlik hızla büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Yaralıların Durumu

Kavga sırasında M.Ü, F.Y, B.B, A.O.E, M.Ü, F.Ü ve A.Ü isimli şahıslar bıçakla yaralandı. Yaralılar, hızlı bir şekilde ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumu ağır olarak bildirildi.

Polis Müdahalesi

Olayın ardından bölgeye intikal eden polis ekipleri, durumu kontrol altına aldı ve olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.