Malatya'da Bıçaklı Kavga Sonrası Trajik Ölüm

Malatya'da Korkunç Bir Olay

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan İlyas Mahallesi'nde bir bıçaklı kavga sonucunda bir kişi ağır yaralandı. Yaralı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın Detayları

Gece saatlerinde, bir bina içerisinde gelen bağırma sesleri üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, 23 yaşındaki Samet Karadağ'ı bıçakla yaralanmış halde buldu.

Hastanede Hayatını Kaybetti

Karadağ, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yapılan acil müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybederek hastanede hayatını yitirdi.

Olay Yeri İncelemesi ve Şüpheliler

Olay yeri inceleme ekipleri, binanın arka tarafında bir pompalı tüfek buldu. Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.