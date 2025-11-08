Malatya’da BMW’nin Bagajında Patlama: Seyir Halinde Yangın

Malatya İnönü Caddesi'nde seyir halindeki 55 YC 430 plakalı BMW'nin bagajından patlama oldu; sürücü aracı durdurdu, itfaiye yangını söndürdü, yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 21:56
Olayın Detayları

Malatya'da saat 20.45 sıralarında, İnönü Caddesi üzerinde seyir halindeki 55 YC 430 plakalı BMW marka otomobilin bagaj kısmından patlama sesi duyuldu.

Patlamanın ardından alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek müdahale için itfaiyeye haber verdi.

Kısa süreli paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı, ancak araçta maddi hasar meydana geldi.

İnceleme

Yangının söndürüülmesinin ardından olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve yetkili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

