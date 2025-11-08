Malatya’da BMW’nin Bagajında Patlama: Seyir Halinde Yangın

Olayın Detayları

Malatya'da saat 20.45 sıralarında, İnönü Caddesi üzerinde seyir halindeki 55 YC 430 plakalı BMW marka otomobilin bagaj kısmından patlama sesi duyuldu.

Patlamanın ardından alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek müdahale için itfaiyeye haber verdi.

Kısa süreli paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı, ancak araçta maddi hasar meydana geldi.

İnceleme

Yangının söndürüülmesinin ardından olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve yetkili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

MALATYA'DA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDE YANGIN PANİĞİ