Malatya'da Buhara Bulvarı'nda Kamyonetin Çarptığı 3 Yaya Yaralandı

Malatya'da Buhara Bulvarı'nda kamyonet çarpması: 3 yaya yaralandı

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan üç yaya, bir kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Olay, Battalgazi ilçesi Buhara Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Olayın ayrıntıları

Kaza, K.Y. yönetimindeki 01 BCB 200 plakalı kamyonetin, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan N.A., B.N.A. ve H.N.A.'ya çarpmasıyla gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve son durum

Kazada yaralanan üç kişi, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralıların tedavisi sürüyor.

Soruşturma

Kaza sonrası kamyonet sürücüsü K.Y. gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.