Malatya'da Buhara Bulvarı'nda Kamyonetin Çarptığı 3 Yaya Yaralandı

Malatya'da Buhara Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaya, plakası 01 BCB 200 olan kamyonetin çarpması sonucu yaralandı; sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 16:26
Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan üç yaya, bir kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Olay, Battalgazi ilçesi Buhara Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Kaza, K.Y. yönetimindeki 01 BCB 200 plakalı kamyonetin, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan N.A., B.N.A. ve H.N.A.'ya çarpmasıyla gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan üç kişi, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralıların tedavisi sürüyor.

Kaza sonrası kamyonet sürücüsü K.Y. gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

