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Malatya'da Cesur Otobüs Şoförü Küçük Çocuğu Kurtardı

Malatya'da otobüs şoförü, 2 yaşındaki çocuğun hayatını Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 10:42
Malatya'da Cesur Otobüs Şoförü Küçük Çocuğu Kurtardı

Malatya'da Otobüs Şoföründen Kahramanlık

Malatya'da bir belediye otobüsünde gerçekleşen olayda, 2 yaşındaki bir çocuğun nefes borusuna çikolata kaçtı.

Küçük Çocuğun Hayatı Kurtarıldı

Elemendik Konteyner Kent hattında sefer yapan araçta, annesinin kucağında oturan çocuk aniden nefes almakta zorluk çekmeye başladı.

Olayı fark eden otobüs şoförü Mustafa Baştuğ, hemen müdahale ederek çocuğu annesinin kucağından aldı ve Heimlich manevrasını uyguladı.

Can Koruma Anları Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Şoförün çocuğun hayatını kurtardığı anlar, otobüsün iç kamerası tarafından kaydedildi.

Övgü ve Bilinçlendirme Mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Boğazına çikolata kaçması sonucu nefes alamayan ve ciddi bir hayati tehlike atlatan 2 yaşındaki evladımızı Heimlich manevrasıyla kurtaran kıymetli çalışma arkadaşımız, şoförümüz Mustafa Baştuğ'u tebrik ediyorum. Bu olay, ilk yardım eğitiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Toplum olarak bu konuda bilinçli olmalıyız," dedi.

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