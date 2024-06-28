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Malatya'da çıkan örtü yangını söndürülmeye çalışılıyor! Ekipler seferber oldu

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Yama Dağı'nda çıkan örtü yangınına itfaiye ve mahalle sakinleri müdahale ediyor. Detaylar haberimizde

Yayın Tarihi: 28.06.2024 22:26
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 22:26
Malatya'da çıkan örtü yangını söndürülmeye çalışılıyor! Ekipler seferber oldu

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, Köylüköyü ve Başkınık Mahalleleri arasında yer alan Yama Dağı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Dağlık alanda meydana gelen yangın, çevrede yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

EKİPLERİN YOĞUN MÜCADELESİ

Yangının çıkmasının ardından Büyükşehir Belediyesi ve Hekimhan Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek üzere olay yerine intikal etti. Yangının dağlık alanda olması nedeniyle araçlarla müdahale etmekte zorluk yaşayan itfaiye ekipleri, mahallelilerin yardımıyla yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Ekipler, yangını söndürmek için küreklerle yoğun çaba sarf ediyor.

Yangın söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de aktif olarak katılıyor. Bazı vatandaşlar, traktörlerinin arkasına taktıkları ilaçlama makineleriyle getirdikleri suyu yangına müdahale etmek için kullanıyor. Mahalleliler, itfaiye ekipleriyle koordineli bir şekilde çalışarak yangının kontrol altına alınması için ellerinden geleni yapıyor.

Yangının kontrol altına alınması için büyük çaba harcanırken, bölgedeki itfaiye ve belediye ekipleri ile mahalle sakinlerinin ortak çalışmaları sürüyor. Alanın dağlık ve engebeli yapısı, yangının söndürülmesini zorlaştırsa da ekipler, yangının yayılmasını önlemek için ellerinden geleni yapıyor. Söndürme çalışmaları kapsamında greyder ve kepçeler de kullanılarak yangının kontrol altına alınması hedefleniyor.

GEÇMİŞTEKİ BENZER YANGINLAR

Malatya ve çevresinde daha önce de benzer yangınlar yaşanmıştı. Bölgedeki kuraklık ve yüksek sıcaklıklar, yangın riskini artıran faktörler arasında yer alıyor. Yetkililer, vatandaşları bu tür durumlar için dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Geçmişte yaşanan yangınlar, bölgedeki bitki örtüsüne ve hayvanlara büyük zarar vermişti.

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