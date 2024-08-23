Malatya'da Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Malatya'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, çevredeki bahçe ve ormanlık alanlara sıçradı. Yangın, Gündeğer Mahallesi Yediyol mevkisinde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktı.

Yangın ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine başvuran çevre sakinleri, yardım talep etti. Yangın alanına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 8 araç ve 34 personel ile, Orman Bölge Müdürlüğü ise 4 araçla müdahalede bulundu. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Yol Asfalt Dairesi Başkanlığı’na ait 4 iş makinesi de çalışmalara destek sağladı.

İtfaiye Daire Başkanından Açıklama

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer Çoban, AA muhabirine verdiği bilgide, yangının kontrol altına alındığını belirtti. Rüzgarın yangının yayılmasına neden olduğunu aktaran Çoban, "İtfaiye ekipleri olarak 8 araç ve 50 personel ile yangına müdahale ettik. Orman Bölge Müdürlüğümüz de 4 araçla destek oldu. Yangını kontrol altına aldık ve şu an soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.