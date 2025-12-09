DOLAR
Malatya'da çoban evi ve akıllı yemlik desteği

Malatya Tarım Müdürlüğü, yetiştiricilere çoban evi, akıllı yemlik ve süt güğümü gibi malzemeler dağıttı; 100 çoban evi bu ay teslim edilecek.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 13:33
Tarım Müdürlüğü yetiştiricilere malzeme dağıttı

Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayvan yetiştiricilerine çoban evi, akıllı yemlik, metal sıvat, süt güğümü ve buzağı koruyucu malzemeler dağıtıldı.

Dağıtım programına Malatya Valisi Seddar Yavuz, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, siyasi parti il başkanları, STK temsilcileri ve yetiştiriciler katıldı.

Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, devletin imkânları doğrultusunda üreticilere her zaman katkı sunmaya hazır olduklarını vurguladı. Akar, şimdiye kadar bin 530 çoban çantası, 88 adet kauçuk kapaklı çelik süt güğümü ve 200 yetiştiriciye "Yaşasın buzağılar" projesi kapsamında buzağı battaniyesi, biberon, kordon klipsi gibi malzemelerin dağıtıldığını söyledi. Müdür Akar, konteyner şeklinde toplamda 100 çoban evini bu ay sonu itibariyle teslim edeceklerini belirtti.

Malatya Valisi Seddar Yavuz sürdürülebilir gıda politikasının önemine değinerek, "Başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığımız, enstitülerimiz, üniversitelerimiz çalışmalar yapıyor ancak şehirlerinde bu çalışmanın içinde olması gerekir. Üniversitelerimizle birlikte önümüzdeki süreçte bir proje hazırlığı içindeyiz. Sakarya Yaylası’nda çiftçi bir ailenin evladı olarak sizlerin yaşadığı sıkıntıları gayet iyi biliyorum. Bir çiftçimizin, bir çobanın, nelerle karşılaşabileceğini yaşayarak bilen birisiyim. Sizin yanınızda daha fazla durmak istiyorum. Cumhurbaşkanlığımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu ülkeyi çok daha ileriye taşıyabileceğimizi biliyorum. Sorunları nasıl çözeceğimize odaklanalım. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

