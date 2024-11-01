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Malatya'da Cumhuriyet Coşkusu: 101. Yıl Konseri

Malatya'da Cumhuriyetin 101. yılı için düzenlenen konserde Sinan Akçıl sahne aldı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 21:31
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 21:41
Malatya'da Cumhuriyet Coşkusu: 101. Yıl Konseri

Malatya’da Cumhuriyet Sevinci

Malatya, Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile düzenlenen Cumhuriyet konseri, kentin kültürel yaşamına renk kattı.

Konser Detayları

Etkinlik, Malatya Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Konserde ünlü sanatçı Sinan Akçıl, hayranlarıyla buluştu ve sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser alanı, Anadolu'nun bu güzel kentinde Cumhuriyet coşkusunu paylaşan kalabalık bir izleyici kitlesiyle dolup taştı.

Şarkılarla Bütünleşen Bir Gece

Akçıl, seyircilere unutulmaz anlar yaşatarak, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu sahne performansı ile pekiştirdi. Sanatçının enerjisi ve şarkıların akışı, katılımcıları adeta büyüledi.

Malatya'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesince...

Malatya'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesince, Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla Cumhuriyet konseri verildi. Şarkıcı Sinan Akçıl, sevenleriyle buluştu.

Malatya'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesince...

Malatya'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesince, Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla Cumhuriyet konseri verildi. Şarkıcı Sinan Akçıl, sevenleriyle buluştu.

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