Malatya'da Cumhuriyetin 102. Yılında 102 Fidan Dikildi

Tören ve anlamı

Malatya'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında 102 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlik Turgut Özal Tabiat Parkı'nda gerçekleştirildi ve kentteki kutlamalara çevresel bir vurgu eklendi.

Vali Seddar Yavuz'un konuşması

Malatya Valisi Seddar Yavuz, törende yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in kuruluşundaki fedakarlıklara dikkat çekti. Yavuz, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"102 yılda muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için var gücümüzle çalıştık. Bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti bilimde, teknolojide, sanatta, kültürde, sporda her alanda dünyayla rekabet edebilen bir seviyeye ulaşmış bulunuyor. Bu seviye hepimizi memnun ve mutlu ediyor."

Yavuz, ayrıca Kurtuluş Savaşı'nın komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirtti ve şöyle devam etti:

"1071'i, 1453'ü ve 1923'ü hazmedemeyen müstevliler ve onların işbirlikçilerine rağmen kutlu yürüyüşümüz devam ediyor. Türkiye Yüzyılı vizyonu adıyla ortaya koyduğumuz, aynı zamanda bu yüzyılda diriliş ve kıyamı ifade eden her alanda lider Türkiye. Bölgesel güç olmaktan küresel güç olmaya evirilmeye çalışan ve bu mücadeleyi her satıhta ortaya koyan aziz milletimiz layık olduğu seviyeye mutlaka ulaşacaktır."

Katılımcılar ve fidan dikimi

Konuşmaların ardından Seddar Yavuz ile birlikte törene katılanlar arasında İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Malatya Orman İşletme Müdürü Osman Kayalar ile Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürü Mihriban İncibaş ve öğrenciler yer aldı. Heyet, ortaklaşa olarak 102 fidanı toprakla buluşturdu ve etkinlik fotoğrafla sona erdi.

