Malatya'da Deprem Anında Annesinin Engelli Oğluna Yardımı Güvenlik Kamerasında

Deprem Anında Cesaret ve İyi Eğitim

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sırasında, Emine Nezihe Parlak İlkokulu'nda görevli bir annenin engelli oğlunu sırtında taşıması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Deprem Panik Yarattı

Çevre illerden de hissedilen bu deprem, Malatya'daki okullarda büyük bir panik yarattı. Öğrenciler sınıflarını terk ederken, Muazzez Güler adlı hizmetli, engelli oğlu 10 yaşındaki Doğukan Güler'i sırtında dışarı taşımayı başardı.

Adda Bekleyen Oğul

Muazzez Güler, serebral palsi hastası olan oğlunun deprem anında başının üzerine bir kitap koyarak onu beklediğini söyledi. Oğlunun, "Korktum ama annemin geleceğini biliyordum," dediğini ifade eden Güler, daha önce gerçekleştirilen tatbikatlardan edinilen bilgileri uyguladığını belirtti.

Olumlu Geri Bildirimler

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Lideri Fatma Korkmaz, okullarda düzenledikleri tatbikatlarda kazandıkları becerilerin bu tür durumlarda hayat kurtarabileceğini vurguladıklarını belirtti. Muazzez ve Doğukan’ın bu eğitime göre hareket etmiş olmalarına sevindiklerini aktardı.

Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki deprem anında Emine Nezihe Parlak İlkokulu'nda eğitim gören engelli oğlu Doğukan'ı (solda) sırtında taşıyan anne Muazzez Güler'in (sağda) görüntüsü güvenlik kamerasınca kaydedildi. Güler, açıklamada bulundu.