Malatya'da Deprem Anma Günü İçin Eğitim 6 Şubat'ta Durdurulacak

Deprem Anma Günü İçin Eğitim Ara Verildi

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yılı nedeniyle düzenlenecek anma programı ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla, il genelindeki resmi ve özel okullarda eğitim-öğretime 6 Şubat'ta bir gün ara verileceği açıklandı.

Valilikten Açıklama

Malatya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen asrın felaketi ve anma etkinlikleri dolayısıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin 6 Şubat 2025 tarihinde idari izinli sayılacağı belirtildi. Kamu hizmetlerinin aksatılmaması için gerekli tedbirler alınacak." ifadelerine yer verildi.

Trafik Yoğunluğu Uyarısı

Açıklamada, kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanabileceği ve öğrenci taşımasında kullanılan servis araçlarının da fazladan bir yoğunluk oluşturabileceği kaydedildi. Bu nedenlerle, tüm resmi ve özel okullarda 6 Şubat'ta eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesi gerektiği vurgulandı.