Malatya'da Deprem Kayıt Başvuruları İçin İki Gün Ek Süre

Malatya'da Deprem Kayıt Başvuruları İçin Ek Süre

Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler sonucu evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşlar için önemli bir duyuru yaptı. Hak sahipliği başvurularını kaçıranlar için 2 gün ek süre verildi.

Başvuru Süresi ve Detaylar

Valilikten yapılan açıklamaya göre, depremlerden etkilenen ve daha önce hak sahipliği başvurusu yapmamış olan vatandaşlar için 21 ve 22 Kasım tarihlerinde başvuru yapılabilecektir. Bu ek süre sayesinde, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında 90 günlük yasal başvuru süresi tamamlanmış olacaktır.

Vali Seddar Yavuz'un Çağrısı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kıymetli Malatyalı kardeşlerim, hak sahipliği için müracaat yapamayanlar için 2 gün ek süre verilmiştir. Lütfen müracaat yapınız." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.