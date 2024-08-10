Malatya'da Deprem Konutları İncelendi

İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu Malatya'daydı

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da yapımı devam eden konutları yerinde inceledi.

AFAD ile İnceleme

Karaloğlu, AFAD Başkanı Okay Memiş ile birlikte Bakırcılar Çarşısı inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ayrıca Yeşilyurt ilçesindeki İkizce Mahallesi'nde yer alan deprem konutlarını da gezdi.

Vatandaşlarla Buluştu

Bakan Yardımcısı, incelediği konutlardan birine yerleşmiş olan Fatma Sema Özgür isimli vatandaşı da ziyaret ederek bilgi aldı.

Koordinasyon Toplantısı

Karaloğlu, AFAD İl Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen Afet Koordinasyon Toplantısı'na katılarak yetkililerle bilgi alışverişinde bulundu. Bu ziyaretlerde, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de Karaloğlu'na eşlik etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da Bakırcılar Çarşısı Rezerv Alanda yapımı devam eden iş yerlerini inceledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da Bakırcılar Çarşısı Rezerv Alanda yapımı devam eden iş yerlerini inceledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da Bakırcılar Çarşısı Rezerv Alanda yapımı devam eden iş yerlerini inceledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da Bakırcılar Çarşısı Rezerv Alanda yapımı devam eden iş yerlerini inceledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da Bakırcılar Çarşısı Rezerv Alanda yapımı devam eden iş yerlerini inceledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da Bakırcılar Çarşısı Rezerv Alanda yapımı devam eden iş yerlerini inceledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da Bakırcılar Çarşısı Rezerv Alanda yapımı devam eden iş yerlerini inceledi.