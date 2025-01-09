Malatya'da Deprem Konutlarının Anahtar Teslimi Devam Ediyor

Malatya'nın Darende ilçesinde, TOKİ tarafından inşa edilen 256 konutun anahtarları düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Darende'ye bağlı Hacıderviş Mahallesi'ndeki konutların teslimatı hızla sürüyor.

İlk Etapta Anahtar Teslimleri Gerçekleşiyor

Resmi işlemlerin ardından ilk etapta 4. bölgede yer alan 256 konutun anahtarları, depremzede ailelere verilmeye başlandı. Konutlarını teslim alan hak sahipleri, yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Depremde evi yıkılan Zeki Sunkar, "Büyük bir felaket yaşadık. Ancak bu kadar kısa sürede toparlanıp evlerin teslim edilmesi bizleri çok mutlu etti. Allah devletimizden ve emeği geçen herkesten razı olsun. Taşınmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Ayşe Sunkar da yeni evinin anahtarını aldıktan sonra yaşadığı duygusal anları paylaşarak, "Tarifsiz bir mutluluk içindeyim. Evimizi çok beğendik, Allah'a şükür güzel yapmışlar. Devletimize minnettarız. Önümüzdeki haftalarda yeni yuvamıza taşınmayı planlıyoruz." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesine bağılı Hacıderviş Mahallesi'ndeki konutların teslimatı sürüyor. İlk etapta 4. bölgede yer alan 256 konutun anahtarları, resmi işlemlerin ardından hak sahiplerine veriliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesine bağılı Hacıderviş Mahallesi'ndeki konutların teslimatı sürüyor. İlk etapta 4. bölgede yer alan 256 konutun anahtarları, resmi işlemlerin ardından hak sahiplerine veriliyor.