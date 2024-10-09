DOLAR
34,23 0,09%
EURO
37,58 0,25%
ALTIN
2.882,84 0,06%
BITCOIN
2.129.211,74 0,22%

Malatya'da Deprem Konutlarının İçme Suyu İsale Hattı Tamamlandı

İkizce deprem konutları için içme suyu isale hattı çalışmaları sona erdi, 90 bin kişiye su temin edilecek.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 11:59
Malatya'da Deprem Konutlarının İçme Suyu İsale Hattı Tamamlandı

Malatya'da Deprem Konutları İçin Su İsale Hattı Tamamlandı

Malatya'da, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerleşim yerleri için hayata geçirilen içme suyu isale hattı tamamlandı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, İkizce deprem konutları için yapılan 15,6 kilometre uzunluğundaki çelik borudan oluşan hattın çalışmalarının sona erdiğini belirtti.

Su İhtiyacının Karşılanması İçin Önemli Adım

DSİ'nin yaptığı açıklamaya göre, yeni yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla AFAD ile DSİ arasında imzalanan protokol çerçevesinde, 27 yerleşim yerinde yaklaşık 100 bin konutun içme suyu ihtiyacı karşılanacak.

İsale Hattının Detayları

Balta, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İş kapsamında 15,6 kilometre uzunluğundaki çelik borudan oluşan isale hattı ve 1 adet 5 bin metreküp büyüklüğündeki su deposunun imalatı tamamlandı. Malatya Pınarbaşı kaptaj kaynağından alınan su, isale hattı aracılığıyla 5 bin metreküp kapasiteli su deposunda toplanacak ve saniyede 250 litre suyun 90 bin Malatyalı vatandaşımız için hizmete sunulmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Malatya'da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapılan 15,6 kilometre uzunluğundaki çelik...

Malatya'da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapılan 15,6 kilometre uzunluğundaki çelik borudan oluşan İkizce deprem konutlarının isale hattı tamamlandı.

Malatya'da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapılan 15,6 kilometre uzunluğundaki çelik...

Malatya'da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapılan 15,6 kilometre uzunluğundaki çelik borudan oluşan İkizce deprem konutlarının isale hattı tamamlandı.

Malatya'da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapılan 15,6 kilometre uzunluğundaki çelik...

Malatya'da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapılan 15,6 kilometre uzunluğundaki çelik borudan oluşan İkizce deprem konutlarının isale hattı tamamlandı.

Malatya'da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapılan 15,6 kilometre uzunluğundaki çelik...

Malatya'da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapılan 15,6 kilometre uzunluğundaki çelik borudan oluşan İkizce deprem konutlarının isale hattı tamamlandı.

Malatya'da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapılan 15,6 kilometre uzunluğundaki çelik...

Malatya'da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapılan 15,6 kilometre uzunluğundaki çelik borudan oluşan İkizce deprem konutlarının isale hattı tamamlandı.

İLGİLİ HABERLER

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Medya Eleştirisi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadın Hakları Üzerine Açıklamalarda Bulundu
3
Gazze'nin Kuzeyinde Filistinlilerin Kararlılığı
4
Nobel Ödüllü Geoffrey Hinton'dan Yapay Zeka Uyarısı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şiddete Sıfır Tolerans Vurgusu
6
Hadera'da Bıçaklı Saldırı: 6 Yaralı

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor