Malatya'da Deprem Konutlarının İçme Suyu İsale Hattı Tamamlandı

Malatya'da Deprem Konutları İçin Su İsale Hattı Tamamlandı

Malatya'da, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerleşim yerleri için hayata geçirilen içme suyu isale hattı tamamlandı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, İkizce deprem konutları için yapılan 15,6 kilometre uzunluğundaki çelik borudan oluşan hattın çalışmalarının sona erdiğini belirtti.

Su İhtiyacının Karşılanması İçin Önemli Adım

DSİ'nin yaptığı açıklamaya göre, yeni yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla AFAD ile DSİ arasında imzalanan protokol çerçevesinde, 27 yerleşim yerinde yaklaşık 100 bin konutun içme suyu ihtiyacı karşılanacak.

İsale Hattının Detayları

Balta, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İş kapsamında 15,6 kilometre uzunluğundaki çelik borudan oluşan isale hattı ve 1 adet 5 bin metreküp büyüklüğündeki su deposunun imalatı tamamlandı. Malatya Pınarbaşı kaptaj kaynağından alınan su, isale hattı aracılığıyla 5 bin metreküp kapasiteli su deposunda toplanacak ve saniyede 250 litre suyun 90 bin Malatyalı vatandaşımız için hizmete sunulmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Malatya'da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapılan 15,6 kilometre uzunluğundaki çelik borudan oluşan İkizce deprem konutlarının isale hattı tamamlandı.

Malatya'da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapılan 15,6 kilometre uzunluğundaki çelik borudan oluşan İkizce deprem konutlarının isale hattı tamamlandı.

Malatya'da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapılan 15,6 kilometre uzunluğundaki çelik borudan oluşan İkizce deprem konutlarının isale hattı tamamlandı.

Malatya'da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapılan 15,6 kilometre uzunluğundaki çelik borudan oluşan İkizce deprem konutlarının isale hattı tamamlandı.

Malatya'da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapılan 15,6 kilometre uzunluğundaki çelik borudan oluşan İkizce deprem konutlarının isale hattı tamamlandı.